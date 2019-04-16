«Пора разворачивать Донбасс в евразийское пространство»

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Жителям ЛДНР ждать от украинской стороны нечего, а потому нужно разворачивать экономику Донбасса в обратную сторону.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас в этой всей чехарде 6 миллионов людей, у которых каждый божий день идёт война, с одной и другой стороны. Вы [украинская сторона] сделали всё для того, чтобы экономическая ситуация, социальная ситуация, снабжение инфраструктуры и так далее было как можно хуже на территории ЛНР и ДНР. Благодаря РФ мы в этом выживаем. Мы понимаем, что хоть один, хоть другой [кандидат в президенты Украины] – никаких изменений не произойдёт. Нужно продолжать Минские переговоры? Мы готовы поучаствовать в Нормандском формате, мы абсолютно не против. Мы очень надеемся, что РФ не будет признавать весь этот бред, который там происходит», – заявил Мирошник.

«Мы, во-первых, очень надеемся на проактивную позицию РФ, потому что ждать с этой [украинской] стороны людям, живущим на Донбассе, просто нечего. Поэтому нам нужно будет перестраивать всю экономику, нам нужно будет разворачивать её в обратную сторону и проводить легализацию, договорённости и всё прочее, и интегрироваться уже в евразийское пространство», – добавил луганский представитель.