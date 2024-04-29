«Пора с большим удовольствием лишить мигрантов-уклонистов гражданства» – нацистка Фарион

Тарас Стрельцов.  
29.04.2024 18:41
  (Мск) , Львов
Просмотров: 103
 
Вооруженные силы, Дзен, Дискриминация, Запад, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское руководство должно лишить гражданства всех бежавших за границу уклонистов.

Об этом в своём видеоблоге заявила скандальная украинская нацистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство должно лишить гражданства всех бежавших за границу уклонистов. Об этом в своём...

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«За границей в украинских консульствах совершают беспрецедентные ужасы, которые мы наблюдаем уже и в Польше. Интересно, где были эти уклонисты, которые сейчас сидят в Польше, когда поляки блокировали наши вагоны с зерном?», – злорадствовала она.

«Их не интересует украинская проблематика, их интересует только примитивный шкурный интерес – жрать, веселиться и обеспечивать продолжение своего рода.

Скажите, Украина должна заботиться о таких людях?.. Украина должна с большим удовольствием лишать их гражданства!», – потребовала Фарион.

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