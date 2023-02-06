«Пора с этим кончать»: поставки оружия Украине растут с каждым месяцем – эксперт

Владимир Гладков.  
06.02.2023 18:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Поскольку поставки оружия Украине увеличиваются с каждым месяцем, Россия должна, наконец, занять жёсткую позицию и добиться прекращения поддержки бандеровского режима.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку поставки оружия Украине увеличиваются с каждым месяцем, Россия должна, наконец, занять жёсткую позицию...

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«Мы видим, что с каждым следующим месяцем поставки всё более тяжёлые, вооружения – больше. И если боевые действия затянутся и на следующий год, то в конечном итоге начнут поставлять новое вооружение, по крайней мере, своим европейским подданным, которые будут отдавать всё больше и больше старья.

Вспомните, ещё 30 января Боррель сообщал, что Германия является главным тормозом по поставкам танков украинскому режиму. Прошло несколько дней, и Германия не то что перестала быть тормозом, но сообщила, что поставит ещё и «Леопарды-1». Был тормоз, а стал авангард. И следом всё больше и больше.

И отвечать надо всё более жёстко. Президент выступал, пообещал, что у нас много чего есть. Мы это и так знаем, у нас действительно много чего есть. Надо этим пользоваться», – сказал Онуфриенко.

С ним согласился и политолог Максим Жаров, предложивший Москве брать пример с того же Китая, поставившего на уши всю Америку с помощью воздушного шара.

«Нужно как-то действовать, какие-то шаги предпринимать. Потому что Запад действительно накачивает Украину вооружением, которое становится всё мощнее, дальнобойнее.

Китай воздушный шарик показал Вашингтону, и очень эффектно, на мой взгляд. Потому – тоже что-то нужно предпринимать. Где наши стратегические бомбардировщики, давно их не было слышно. Был «Корвет» послан с «Калибрами», но он как-то скромно… в Атлантическом океане не прозвучал», – возмутился политолог.

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