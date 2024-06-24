Пора сдвигать фронт к Одессе и Николаеву и сбивать американские БПЛА – Живов

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Россия должна сдвинуть фронт на черноморском направлении обратно к Одессе и Николаеву и сбивать американские беспилотники и спутники, помогающие Украине бить по Крыму и югу России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог и волонтер СВО Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Живова, это стало бы реальным актом возмездия за атаки на российские регионы.

«Возмездие в данном случае состоит из сложной, продуманной интеллектуальной и качественной работы, за которую надо нести персональную уголовную ответственность, а, может быть, даже ответственность собственной жизнью. Система ПВО, как сказал наш президент, должна совершенствоваться и выходить принципиально на другой уровень, два – черноморский регион, который противник сделал испытательным полигоном для своих ракет, должен прекратить свое существование. Мы должны этот фронт подвинуть обратно. Сейчас он у нас проходит по границам Крыма. Это не мы должны сидеть и бояться, что по нашему ПВО, по нашим городам в Крым прилетит, а они должны в Одессе, Николаеве каждый день сидеть и бояться. Но эту работу нельзя сделать за день одним щелчком пальцев, сказать, что сейчас мы возмездим – так не получится. Здесь нужна последовательная интеллектуальная, качественная боевая работа, которая заключается, в том числе, устранением одной из ключевых причин точных и постоянных ударов по Крыму – наличия у противника спутниковой и беспилотной высокоточной разведки. Я имею в виду беспилотники американские», – заключил Живов.