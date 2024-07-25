«Пора скидываться на венок» – Арестович отвёл Зе-буратино полгода

Вадим Москаленко.  
25.07.2024 08:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Действующей украинской власти осталось существовать всего полгода – до завершения президентских выборов в США. Об этом в эфире YouTube-канала «Alpha media» заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующей украинской власти осталось существовать всего полгода – до завершения президентских выборов в США....

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«Украинской власти осталось полгодика. Им сейчас нужно думать не о выстраивании отношений [с другими странами], а о том, что будет, когда они лишатся этой самой власти. Это их главная задача. И, судя по некоторым их действиям, это всё так и есть. Им уже не до выстраивания отношений, там уже надо скидываться на скромный венок. Их политической деятельности, я имею в виду», – сказал Арестович.

Он пожаловался, что украинские политики никогда не думали наперёд, и рассорились Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2021 года.

«Мозгов там нет ни у кого. Ни у власти, ни у оппозиции. Мысли короткие, как у Буратино, они не считают наперёд и не изучают реальную историю США и вообще двухпартийных систем. Это уровень политики, соответствующий 2-3 группе детского сада, от 4 до 6 лет: объединяемся и дружим против кого-то, а потом, когда пара распадается, снова надо дружить с тем, но не совсем получается, потому что у людей длинная память.

Трамп будет говорить с украинским политикумом, скорее, языком ультиматумов. Потому что они знают всю реальную подноготную и не питают никаких иллюзий относительно украинских политиков. Если Трамп собирается снести 25 тысяч чиновников в высших эшелонах руководства США, революцию хочет устроить. Если он со своими американцами так обращается, что он будет делать с украинцами?» – подытожил Арестович.

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