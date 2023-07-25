«Пора снимать санкции и брать оружие»: Сергей Шойгу летит к Ким Чен Ыну
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во главе российской делегации посетит КНДР.
Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.
Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», – говорится в заявлении.
Визит главы Минобороны приветствовал экс-полковник ВВС СССР Виктор Алкснис.
«Неужели наконец-то это произойдет? Я с первых дней СВО не уставал повторять, что в условиях международной изоляции России любая страна, не подчиняющаяся диктату США, является нашим союзником. И Корейская Народно-Демократическая Республика среди них стоит на первом месте. Ведь в 40-50-е годы нас связывали тесные, по сути, братские отношения. Именно наша военная помощь позволила тогда КНДР победить в войне, проводимой против нее под флагом ООН, сохранив свою независимость и суверенитет. И десятки наших военнослужащих погибли в этой войне, оказывая КНДР интернациональную помощь. Корейцы помнят и ценят это…
И вот, похоже, наконец до наших руководителей дошло, что единственной страной, которая может оказать нам реальную военную помощь является именно КНДР. Как бы это кому-то ни показалось удивительным, но Северная Корея имеют развитую оборонную промышленность и способна производить современные виды оружия, что позволяет ей иметь одну из сильнейших в Азии армий.
Надеюсь, теперь после визита Шойгу РФ заявит о выходе из режима санкций против КНДР», – отметил Алкснис.
С большой важностью визита Шойгу в северную Корею согласен политолог Сергей Марков.
«Сергей Шойгу министр обороны в 25 – 27 июля будет с визитом в КНДР. Официально для участия в торжествах по поводу победы КНДР в войне 1950 – 1953 годов. Но реально будут договариваться о сотрудничестве. Возможные шаги:
1. Выход России из санкций ООН против КНДР.
2. Передача КНДР России миллионов снарядов и ракет для применения в СВО.
3. Возможное участие добровольцев армии КНДР в СВО. Командирам армии КНДР был бы очень полезен реальный боевой опыт.
4. Россия может платить не деньгами, а продовольствием, которое очень нужно КНДР.
5. Вопрос участия в СВО снарядов и добровольцев из КНДР нужно было решить ещё в 2022 году», – написал Марков.
С ним соледарен обозреватель Юрий Баранчик.
«У России в КНДР есть очень серьезные интересы: а) снаряды; б) мобрезерв на случай форс-мажора; в) цветмет; г) поставки лучшего в мире женьшеня (из-за которого был даже небольшой пограничный конфликт, закончившийся в пользу КНДР)», – перечисляет Баранчик.
«КНДР активно совершенствует свой ракетный потенциал и становится государством, способным влиять на баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Москвы Пхеньян – это сегодня естественный союзник. Визит Шойгу – сигнал, что военные контакты РФ и КНДР выходят на принципиально новый уровень», – уверен военный эксперт Игорь Коротченко.
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