«Пора снимать санкции и брать оружие»: Сергей Шойгу летит к Ким Чен Ыну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во главе российской делегации посетит КНДР.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«25-27 июля по приглашению министерства обороны КНДР российская делегация во главе с Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Данный визит будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами», – говорится в заявлении.

Визит главы Минобороны приветствовал экс-полковник ВВС СССР Виктор Алкснис.

«Неужели наконец-то это произойдет? Я с первых дней СВО не уставал повторять, что в условиях международной изоляции России любая страна, не подчиняющаяся диктату США, является нашим союзником. И Корейская Народно-Демократическая Республика среди них стоит на первом месте. Ведь в 40-50-е годы нас связывали тесные, по сути, братские отношения. Именно наша военная помощь позволила тогда КНДР победить в войне, проводимой против нее под флагом ООН, сохранив свою независимость и суверенитет. И десятки наших военнослужащих погибли в этой войне, оказывая КНДР интернациональную помощь. Корейцы помнят и ценят это… И вот, похоже, наконец до наших руководителей дошло, что единственной страной, которая может оказать нам реальную военную помощь является именно КНДР. Как бы это кому-то ни показалось удивительным, но Северная Корея имеют развитую оборонную промышленность и способна производить современные виды оружия, что позволяет ей иметь одну из сильнейших в Азии армий. Надеюсь, теперь после визита Шойгу РФ заявит о выходе из режима санкций против КНДР», – отметил Алкснис.

С большой важностью визита Шойгу в северную Корею согласен политолог Сергей Марков.

«Сергей Шойгу министр обороны в 25 – 27 июля будет с визитом в КНДР. Официально для участия в торжествах по поводу победы КНДР в войне 1950 – 1953 годов. Но реально будут договариваться о сотрудничестве. Возможные шаги: 1. Выход России из санкций ООН против КНДР.

2. Передача КНДР России миллионов снарядов и ракет для применения в СВО.

3. Возможное участие добровольцев армии КНДР в СВО. Командирам армии КНДР был бы очень полезен реальный боевой опыт.

4. Россия может платить не деньгами, а продовольствием, которое очень нужно КНДР.

5. Вопрос участия в СВО снарядов и добровольцев из КНДР нужно было решить ещё в 2022 году», – написал Марков.

С ним соледарен обозреватель Юрий Баранчик.

«У России в КНДР есть очень серьезные интересы: а) снаряды; б) мобрезерв на случай форс-мажора; в) цветмет; г) поставки лучшего в мире женьшеня (из-за которого был даже небольшой пограничный конфликт, закончившийся в пользу КНДР)», – перечисляет Баранчик.

«КНДР активно совершенствует свой ракетный потенциал и становится государством, способным влиять на баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Для Москвы Пхеньян – это сегодня естественный союзник. Визит Шойгу – сигнал, что военные контакты РФ и КНДР выходят на принципиально новый уровень», – уверен военный эксперт Игорь Коротченко.