«Пора создавать госкомитет обороны и объявлять войну» – Стрелков

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Новости Украины

Без военного положения и введения в действие комплекса законов, аналогичных введённым 22 июня 1941-го года, в России не справиться с саботажем со стороны «пятой колонны».

Об этом в своём видеоблоге экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил с военным экспертом Максимом Климовым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас реально есть пятая колона, у нас реально прямой саботаж для реальной подготовки военного поражения страны. Это ещё с середины 2010-х годов заявлялись эти моменты. И при отсутствии правовых юридических механизмов появляется масса моментов для того, чтобы в колесо вращающееся палочку воткнуть. Причём, воткнуть так, что никакое наше KGB не найдёт», – сказал Климов.

Стрелков поддержал собеседника и добавил, что, по его мнению, необходимо сделать для безоговорочной победы РФ над Западом.

«Здесь мы подводим итог, что без нормального правового обеспечения, без военного положения, без введения в действие комплекса законов аналогичных, которые были введены в действие 22-го июня 1941-го года, даже самые серьезные усилия в чисто военном и военно-экономическом промышленном плане не будут работать. Мы должны помнить о том, как было организовано руководство военными действиями во время прошлой большой войны – государственный комитет обороны с передачей ему всех высших управленческих функций на время боевых действий. Но, чтобы создать государственный комитет обороны, нам необходимо или объявить войну, или ввести некий режим, который будет к ней максимально приближен по правому статусу. То есть, нужно выходить из СВО, который не имеет никакого юридического статуса, вводить военное положение, мобилизовывать экономику, мобилизовывать транспорт, мобилизовывать правоохранительные органы», – призвал Стрелков.