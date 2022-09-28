«Пора создавать госкомитет обороны и объявлять войну» – Стрелков

28.09.2022  23:35 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 309
 
Война, Дзен, Мобилизация, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Без военного положения и введения в действие комплекса законов, аналогичных введённым 22 июня 1941-го года, в России не справиться с саботажем со стороны «пятой колонны».

Об этом в своём видеоблоге экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков говорил с военным экспертом Максимом Климовым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без военного положения и введения в действие комплекса законов, аналогичных введённым 22 июня 1941-го...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«У нас реально есть пятая колона, у нас реально прямой саботаж для реальной подготовки военного поражения страны. Это ещё с середины 2010-х годов заявлялись эти моменты. И при отсутствии правовых юридических механизмов появляется масса моментов для того, чтобы в колесо вращающееся палочку воткнуть. Причём, воткнуть так, что никакое наше KGB не найдёт», – сказал Климов.

Стрелков поддержал собеседника и добавил, что, по его мнению, необходимо сделать для безоговорочной победы РФ над Западом.

«Здесь мы подводим итог, что без нормального правового обеспечения, без военного положения, без введения в действие комплекса законов аналогичных, которые были введены в действие 22-го июня 1941-го года, даже самые серьезные усилия в чисто военном и военно-экономическом промышленном плане не будут работать.

Мы должны помнить о том, как было организовано руководство военными действиями во время прошлой большой войны – государственный комитет обороны с передачей ему всех высших управленческих функций на время боевых действий.

Но, чтобы создать государственный комитет обороны, нам необходимо или объявить войну, или ввести некий режим, который будет к ней максимально приближен по правому статусу.

То есть, нужно выходить из СВО, который не имеет никакого юридического статуса, вводить военное положение, мобилизовывать экономику, мобилизовывать транспорт, мобилизовывать правоохранительные органы», – призвал Стрелков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть