Пора сознать, что нам в мире никто ничего не должен – украинский дипломат

Украине нужно понять, что мир не крутится вокруг нее одной, и каждая страна имеет свои интересы.

Об этом в эфире интернет-канала «Я-UA» заявил украинский дипломат Олег Бай, комментируя недавний звонок министра иностранных дел Израиля Ели Коэна своему российскому визави Сергею Лаврову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно перестать смотреть на мир только в двух цветах – черном и белом. Нужно видеть всю гамму, в том числе с полутонами, и понимать, что по большому счету, – может, нам это не очень приятно ощущать и понимать, но по большому счету, никто нам ничего не должен. Единственно, что сейчас, когда идет война с российским агрессором, мы сказали это откровенно, и это, я думаю, уже понимает Европа – мы защищаем Европу, защитили Европу от российского нашествия. Но считать, что нам кто-то в мире что-то очень должен, спит и видит, как когда-то говорил Ельцин: «Просыпаешься утром и говоришь, что я сделал для Украины», – я не думаю, что в мире есть такие политики. Нужно смотреть на то, учитываем ли мы их интересы. Вот, хотим мы, чтобы Израиль поддерживал нас, в том числе на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. А как мы голосуем по резолюциям, которые фактически направлены против Израиля? Мы поддерживаем эти резолюции», – заявил Бай.

Дипломат при этом высказал опасения о том, что вслед за звонком Коэна, который состоялся на таком уровне впервые с начала спецоперации, к возвращению отношений с Россией придут и другие страны западного мира.

«Если сегодня Коэн позвонил Лаврову, то завтра позвонит еще кто-то, послезавтра – еще. Сменится власть в США, кому позвонит первому новый госсекретарь США, и как это отразится на нашей обороноспособности?», – добавил Бай.