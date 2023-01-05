Пора сознать, что нам в мире никто ничего не должен – украинский дипломат

Анатолий Лапин.  
05.01.2023 13:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Украина


Украине нужно понять, что мир не крутится вокруг нее одной, и каждая страна имеет свои интересы.

Об этом в эфире интернет-канала «Я-UA» заявил украинский дипломат Олег Бай, комментируя недавний звонок министра иностранных дел Израиля Ели Коэна своему российскому визави Сергею Лаврову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно понять, что мир не крутится вокруг нее одной, и каждая страна имеет...

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«Нам нужно перестать смотреть на мир только в двух цветах – черном и белом. Нужно видеть всю гамму, в том числе с полутонами, и понимать, что по большому счету, – может, нам это не очень приятно ощущать и понимать, но по большому счету, никто нам ничего не должен. Единственно, что сейчас, когда идет война с российским агрессором, мы сказали это откровенно, и это, я думаю, уже понимает Европа – мы защищаем Европу, защитили Европу от российского нашествия.

Но считать, что нам кто-то в мире что-то очень должен, спит и видит, как когда-то говорил Ельцин: «Просыпаешься утром и говоришь, что я сделал для Украины», – я не думаю, что в мире есть такие политики. Нужно смотреть на то, учитываем ли мы их интересы.

Вот, хотим мы, чтобы Израиль поддерживал нас, в том числе на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. А как мы голосуем по резолюциям, которые фактически направлены против Израиля? Мы поддерживаем эти резолюции», – заявил Бай.

Дипломат при этом высказал опасения о том, что вслед за звонком Коэна, который состоялся на таком уровне впервые с начала спецоперации, к возвращению отношений с Россией придут и другие страны западного мира.

«Если сегодня Коэн позвонил Лаврову, то завтра позвонит еще кто-то, послезавтра – еще. Сменится власть в США, кому позвонит первому новый госсекретарь США, и как это отразится на нашей обороноспособности?», – добавил Бай.

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