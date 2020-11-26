26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Часть земель, ныне входящих в состав Польши, до окончания Второй мировой войны были территорией Германии, однако после 1945 года оказались подарены Вашраве советскими властями. Причем, данные территории были отбиты у нацистов не польской, а именно Красной армией. Однако неблагодарные поляки сегодня позволяют себе снос памятников советским воинам.

Об этом в Москве на конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом» заявил Олег Неменский, кандидат исторических наук (КИН), ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Важная ошибка – то, что мы согласились на официальное признание земель, переданных Польше после войны из состава Германии, как «возвращенных земель». Это понятие полностью нивелирует тот факт, что эти территории были взяты Красной армией в боях и фактически подарены Польше, а не отбиты у немцев самими поляками. Мы об этом не напоминаем, и сейчас в Польше уже никто, кроме историков, не вспоминает, как же эти земли были возвращены. Они не были возвращены, они были подарены.

Не вспоминать об этом – это значит подрывать идеологические основания под теми памятниками благодарности советским воинам, которые стоят на бывших немецких землях в составе нынешней Польши», – объяснил специалист.

По его мнению, у России еще есть возможность работать с лояльным населением в Польше, которое помнит настоящую историю, – такие люди остались. В тех же регионах, где это невозможно, нужно попросту решаться на выкуп и вывоз памятников Красной армии, подвергающихся осквернению.

«Вообще, по памятникам надо понимать, что они сами по себе никакого значения не имеют. Памятники имеют значение, если народ, который живет рядом, почитает их. Если же народ относится к этим памятникам как к объектам для битья, то зачем нам защищать такие памятники? Давайте их спасать из польского плена. Давайте их возвращать, потому что в Польше они не играют ту роль, которую должны играть с нашей точки зрения. То есть, быть памятниками благодарности.

А не являются они таковыми, потому что мы не работали в свое время и продолжаем не работать в этом плане для формирования именно той идеологической базы и той структурной идентичности, которая бы могла позволить, в том числе, и неплохо относящимся к России полякам защищать свою позицию благодарности. А там есть и такие поляки», – заявил Неменский.