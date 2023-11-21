Пора ставить вопрос о полной деоккупации Украины от Запада – Марков

Ущемление прав русских на Украине, которые, по мнению спикера украинского парламента Стефанчука, даже не заслуживают статуса национального меньшинства, это продолжение колониальной политики Запада по отношению к исторически русским территориям. Однако цель деоккупации Украины пока в России на высшем уровне не поднимается.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идет о заявлении спикера украинского фейкового парламента Руслана Стефанчука… Нет на Украине никакого ни правительства, ни парламента, ни президента – всё это фейковые структуры, призванные только закамуфлировать реально оккупационную диктатуру США и Британии, которая существует на Украине. Конечно, никаких последствий не будет. Потому что это политика диктатора Украины – насильственная смена идентичности населения Украины. Население Украины – это русские, они же украинцы. Я бы сказал так, что носителей русского языка там где-то 80%, было 85% до всех процессов», – указал он.

Есть социологические исследования, что при опросе русский как язык коммуникации выбирали более 80% и 97% нажимали кнопку «русский» при выборе языка в банкомате, при наличии дополнительно украинского и английского.

«Ситуация в принципе не изменилась. То есть – это русские. Соотношение русские и украинцы – это не как французы и немцы, это как немцы и баварцы, немцы и саксонцы, как англичане и британцы, как шотландцы и британцы, как парижане и французы. Украинцы – это часть русского народа. Но диктатура поставила перед собой цель насильственно сменить идентичность этих людей. Соответственно, права этих людей, которые называют себя русским меньшинством, они не должны уважать. Кстати, они не меньшинство, а большинство. Другое дело, что это пропаганда смены идентичности началась еще давно. Мы помним, как во время переписи населения на Украине были рекомендации записываться украинцами. Но фактически – это русские люди. И сейчас важнейшее преступление США, Британии и Евросоюза состоит как раз в этой насильственной смене идентичности», – подчеркнул эксперт.

«Она, кстати, может и состояться, если российская армия не сможет деоккупировать Украину. Но российское руководство пока даже прямо не называет эту цель. Оно говорит о денацификации, демилитаризации, а прямо назвать США и Британию оккупантами мы даже не решаемся до сих пор. Тем более, что это может и не удастся», – заключил Марков.