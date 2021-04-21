Пора структуры Сороса приравнять к запрещённой в РФ организации ИГИЛ – Прилепин

21.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Основная цель деятельности фондов американского биржевого спекулянта и спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса, а также других аффилированных с ним структур – это системное продолжение 1991 года и всех тех задач, которые тогда до конца не были выполнены.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский писатель Захар Прилепин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти разнообразные структуры, конечно, очень часто завязаны на образование, на просвещение, на юношество, на подростков, на всё остальное – там колоссальная система взглядов, системообразующих форм, образующих представление о действительности как таковой.

Это может касаться напрямую войны, и тут мы как бы вздрогнем, скажем – как так, почему американцы побеждали? На самом деле, это касается тысячи разнообразных вещей, деталей, связанных с литературой, с философией, социологией, с положением русских и иных наций внутри страны и так далее.

И они заходят с одной стороны – здесь лихачёвское общество, здесь Пушкинская библиотека, здесь университет, ещё что-то, и везде цель у них совершенно одна. Эта цель – системное продолжение 1991 года и всех тех задач, которые до конца не были выполнены. Поэтому надо отдавать себе отчёт», – заявил Прилепин.

«Тем более, Сорос особенно не скрывает себя в самые ключевые моменты нашей новейшей российской истории. То есть, начинаются события в Крыму на Донбассе, он естественно в 2015 году предлагает вкладывать колоссальные деньги в Украину, в помощь украинской демократии, а на самом деле – в войну, чтобы славяне убивали славян, и «украинцы» или украинцы убивали русских.

И всё иное-прочее от пропаганды наркотиков до пропаганды самых невменяемых квазифеминистских взглядов – чего угодно, везде Сорос так или иначе присутствует и существует», – обратил внимание писатель.

«На это должен быть наложен запрет, как, скажем, на запрещённую организацию в России ИГИЛ. Это совершенно равнозначные, равносторонние, одинаковые понятия, о которых надо сразу априори договориться внутри России. Наконец-то с 2001 года надо это сделать», – заключил Захар Прилепин.