«Пора усиленно готовить полицию» – в Киеве ждут разгула бандитизма

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Беспорядки, Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса


После окончания войны сотни тысяч травмированных войной бандеровцев окажутся без работы, и Украину захлестнёт волна вооружённого бандитизма.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После окончания войны сотни тысяч травмированных войной бандеровцев окажутся без работы, и Украину захлестнёт...

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«Необходимо готовиться к серьёзнейшей криминогенной ситуации после войны. Сотни тысяч людей вернутся просто в никуда. Люди останутся без работы, без средств к существованию, и так далее.

Но они помнят, что такое справедливость, помнят, как держать оружие. И знают, что этим оружием они смогут добыть всё, чего им не хватает», – сказал Бондаренко.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас надо готовить карательные органы, которые займутся вернувшимися с войны бандеровцами.

«И поэтому необходимо уже сейчас укреплять нашу полицию и те структуры, которые будут пресекать действия доведённых до отчаяния людей, которые будут грабить», – резюмировал он.

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