«Пора усиленно готовить полицию» – в Киеве ждут разгула бандитизма

После окончания войны сотни тысяч травмированных войной бандеровцев окажутся без работы, и Украину захлестнёт волна вооружённого бандитизма.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо готовиться к серьёзнейшей криминогенной ситуации после войны. Сотни тысяч людей вернутся просто в никуда. Люди останутся без работы, без средств к существованию, и так далее.

Но они помнят, что такое справедливость, помнят, как держать оружие. И знают, что этим оружием они смогут добыть всё, чего им не хватает», – сказал Бондаренко.