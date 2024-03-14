«Пора усиленно готовить полицию» – в Киеве ждут разгула бандитизма
После окончания войны сотни тысяч травмированных войной бандеровцев окажутся без работы, и Украину захлестнёт волна вооружённого бандитизма.
Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Необходимо готовиться к серьёзнейшей криминогенной ситуации после войны. Сотни тысяч людей вернутся просто в никуда. Люди останутся без работы, без средств к существованию, и так далее.
Но они помнят, что такое справедливость, помнят, как держать оружие. И знают, что этим оружием они смогут добыть всё, чего им не хватает», – сказал Бондаренко.
Эксперт подчеркнул, что уже сейчас надо готовить карательные органы, которые займутся вернувшимися с войны бандеровцами.
«И поэтому необходимо уже сейчас укреплять нашу полицию и те структуры, которые будут пресекать действия доведённых до отчаяния людей, которые будут грабить», – резюмировал он.
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