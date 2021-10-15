«Пора устроить братскую могилу для 300 американских трупов» – Баранец о провокациях кораблей НАТО

15.10.2021 23:24 (Мск), Москва, Елена Острякова

России надо пересмотреть свой закон о государственной границе, чтобы не позволять натовским военным кораблям несанкционированно заходить в российские территориальные воды. Действующее законодательство предусматривает только стрельбу по курсу, а надо бить на поражение.

Об этом в эфире youtube-канала «Соловьевlive» заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нас серьезно проверяют. Нас берут на понт. Пытаются дойти до донышка, чтобы мы серьезно отреагировали. Нам надо радикально пересмотреть свою национальную систему задержания кораблей-нарушителей и объявить об этом всему миру. Да, у нас есть с американцами договор, но что мы сделали. Взяли за шкирку американского военного атташе, потащили за шкирку в министерство обороны. Тот прикинулся шлангом. Говорит: еще доклада нет. Если мы будем так реагировать, то эти клопы полезут в других местах. Надо сделать все по-русски. Ничего страшного, если мы из какого-то эсминца устроим братскую могилу для 300 американских трупов в территориальных водах РФ, чтоб это была наука навсегда. Уж слишком много набралось инцидентов, пришло время показывать силу», – сказал Баранец.

Он напомнил, что инциденты с американскими кораблями носят постоянный характер. В апреле 2014 года российской боевой авиации пришлось облетать эсминец «Дональд Кук». В 2020 году российские корабли вытеснили эсминец «Джон Кук» из залива Петра Великого. Кроме того, в этом году был произведен обстрел британского эсминца «Дефендер» у берегов Крыма.

«Мы в 90-е годы развратили американцев своей уступчивостью. Не надо бояться. Не приведет это к войне. Но это глубоко оскорбительно, когда заползают в российские территориальные воды. Теперь надо мордой по столу повозить. Они теперь дурика включают. Прошло 6 часов, в Пентагоне не знают о сути происшествия. Надо сделать так, чтоб они первыми звонили Путину и упрашивали не напрягать обстановку и отползали бы к хренам собачим», – сказал Баранец.

По его информации, Россия и Китай заранее предупредили, что этот район закрывается для судоходства.

«Нет же, падла, залез. Случайно можно было… Сбился прицел у китайского или нашего эсминца. Ну и бросайте веночки на воду. Экипаж там – 325 человек», – резюмировал эксперт.