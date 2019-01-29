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29.01.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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«Пора ужесточить санкции и задушить экономику киевского режима»

России необходимо объявить зоной своих жизненных интересов всё постсоветское пространство и в первую очередь – Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События в Венесуэле показывают циничное отношение США к тому, что они называют «защитой своих жизненных интересов». Нам тоже пора не просто смотреть на это, мол, мы никогда не будем прибегать к таким-то мерам, а объявить зоной жизненных интересов всё постсоветское пространство, куда вторгаются, в том числе, американцы. На той же Украине.

Я не понимаю, почему американцы могут позволить себе кого-то там объявить президентом и признать его, а почему мы не можем то же самое на Украине? Может, пора ужесточить санкции, задушить, в конечном счёте, экономику киевского режима?

Второе, у нас есть Донбасс. Там есть правительство, почему бы его не признать законным правительством и одновременно отозвать все диппредставительства с Киева и перенести их в качестве посольства в Донецк?

Объявить о том, что мы признаём так называемую Украинскую Народную Республику, и наша цель – чтобы это правительство в конечном счёте взяло на себя контроль над всей Украиной. Почему этого не делаем?

(В 2014 году жители Донбасса выходили на референдум для воссоединения с Россией по примеру Крыма, а не создания непризнанных псевдо-украинских государств, – ред.).

Это вопрос к нашему руководству. Почему-то американцам что-то можно, а нам ничего нельзя, что ли? Так, знаете, мы будем уступать и уступать. У нас американцы под носом увели Украину, уводят Армению. Мы сейчас об этом не говорим, но рано или поздно это вылезет, где министров назначают выкормыши Сороса», – заявил Багдасаров.

«Это наши люди, абсолютное большинство говорит на русском языке, весь Юго-Восток Украины. Есть нечто подобное в Венесуэле, в Иране? Нет. Но американцы туда вмешиваются», – подчеркнул эксперт.

«Проамериканский режим в Киеве провёл спецоперацию по отторжению от нас значительной части православного населения, его сейчас ломают. А мы должны на это спокойно смотреть? Для нас есть больше оснований вмешиваться во внутренние дела, чем у американцев куда бы то ни было, будь это Иран или Венесуэла. У нас есть 2000–километровая граница между нами и Украиной. Насколько я знаю географию, США вроде не граничит с Венесуэлой», – добавил Семён Багдасаров.

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