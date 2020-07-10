Пора в украинскую политику вернуть гетманов и плахи – боевик УНА-УНСО

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна вернуть бесценную традицию – когда потерпевший поражение гетман сам идёт на плаху ради всей общины.

Об этом в эфире «Громадского радио» заявил осуждённый в России и вернувшийся в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой украинский террорист, экс-боевик неонацистской группировки УНА-УНСО Николай Карпюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть вопрос, каким должен быть политик, каким должен быть государственный деятель. Давайте вспомним казачество, которое строилось на древних украинских традициях. Оно выбирало себе атамана или гетмана. Я учился в советской школе, и там очень часто акцентировали в периоде казачества на том, что, якобы, казаки когда терпели поражение, предавали своего гетмана, и тот шёл на плаху.

Нет, это древняя украинская традиция, когда батька отвечает за свою семью. Это традиция государственного строительств, любого объединения как здоровой семьи, в которой каждый член семьи занимает своё природосоответствующее место – то место, где он может себя реализовать как можно активнее и ярче, и помочь всей семье, где господствует гармония на основе вот такой структуризации, и где господствует безусловная любовь друг к другу, а во главе стоят родители, которые несут ответственность за свою семью и готовы за неё пожертвовать», – заявил Карпюк.

«Потому, когда гетманы терпели поражения, они шли на плаху исключительно для того, чтобы сберечь казацкое общество. Потому что, сберегая общество, было осознание того, что гетмана ещё найдут, а когда будет уничтожено всё общество, тогда будет остановлена жизнь. Собственно, такие политики, такие гетманы нам сегодня нужны», – объяснил экс-боевик.