«Пора валить из быдлостана» – майданщики паникуют от разрушения памятника Нигояну

24.06.2019, Киев, Максим Карпенко

В Киеве разбит мемориал первому погибшему майданщику Сергею Нигояну. Об этом в своем блоге сообщил пользователь Юрий Интелегатор.

Представившийся работником Киево-Могилянской академии Интелегатор обвинил в вандализме сторонников президента Владимира Зеленского, допустивших «реванш» противников Майдана, и заявил о намерениях покинуть «быдлостан» – Украину.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы их сделали!», торжествовала толпа. Тем временем я, историк философии Киево-Могилянской академии, пытался понять: 1) кто такие «МЫ» и 2) кто такие «ИХ»? Сегодня я наконец все понял. Ответ – на фото, которое я сделал час назад. Это – оскверненный мемориал Сергея Нигояна, с растерзанным национальным флагом.

Впервые. За пять лет. Вы сделали их! Слышите, 73%, вы сделали их! Сначала убийцы януковичи, Клюев, портновы, шуфричи «сделали» Сергея Нигояна. А вы сегодня «сделали» Мемориал Сергея Нигояна. Вы сделали их, проголосовав за быдло «безмозглЗЕ», вместе с которым повылезало на свет Божий быдло окровавленное. Поэтому продолжайте биться в сатанинско-кремлевском экстазе, пойте «сделаем их еще раз» и бегите на досрочные выборы.

А я тем временем буду собирать моих детей и уезжать из быдлостана, в который мы (извините, вы) возвращаетесь после 5 лет подлинной свободы, которой в Украине не было 100 лет. Помните эту фотографию. Распространите ее. Гордитесь. Это сделали вы», – написал Интелегатор.

Его сообщение набрало большое количество комментариев. Как сторонники, так и противники Зеленского устроили грызню в комментариях под фото, а многие обвинили Интелегатора в манипуляциях.

«10 000, сцуко, 10 000, как минимум, убитыми из- за вашего майдаунизма срежессированного Байденами, Маккейнами и прочим говном! А вы – планктон одноходовочный, не понимающий происходящего в мировой геополитике, ноете про камень какого- то залетного армянина искавшего на свою жопу приключений. Искал – нашел! Свои же и шлепнули – Парубии, Пашинские, Яроши, латышские, и прочие грузинские снайпера. Что сделали вожди майдана по приходу к власти», – пишет пользователь Александр Берченко.

«Пусть руки отсохнут у тех, кто это сделал. Только при чем тут 73%, мозг где? Я вам удивляюсь – 5 лет армия обворовывалась, патриоты если не в тюрьме, так в Иловайске, а Порох молодец, Поорох не причем. Логику хочется понять», – добавляет Александр Дядюн.

Свое сообщение под фото оставил известный украинский шоумен Алексей Мочанов, известный своей поддержкой Евромайдана и карательной операции на Донбассе.

«Какой же ты жопошник и манипулятор, мразь и дешевка. Перекрутил всё с задницы на голову, обрезал фото, не дал инфы и решил хайпонуть. И да, а чего ты пять лет не защищал своих детей и свою страну от быдлостана, у@бень?», – эмоционально подписал Мочанов.

Шоумен имел в виду фото, на котором виден сидящий в наручниках вероятный разрушитель мемориала, которого уже арестовала киевская полиция.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что крымчанина, который 5 октября 2017 года разрушил памятную доску майданщикам в центре Киева, буквально на следующий день отправили под стражу на два месяца.