Пора вместо ООН создать Лигу воспитанных наций – экс-министр ДНР

Максим Столяров.  
17.04.2024 21:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, ООН, Политика, Россия, Украина


Москве пора наплевать на ООН и международную дипломатию, повесить «Железный занавес» – и дружить со своими партнёрами на альтернативных площадках.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Москве пора наплевать на ООН и международную дипломатию, повесить «Железный занавес» – и дружить...

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«Россию обвиняют в жестокости во время проведения СВО даже на фоне действий Израиля в Секторе Газа. Но при этом против России вводятся тысячи санкций, а против Израиля никаких санкций, даже символических», – сказал Безпалько.

«Это говорит, что института международного законодательства, международной дипломатии, в том смысле, как мы её понимаем, не существует. Есть только право сильного, или право умного», – сказал Кофман.

«Зачем нам ООН? Почему мы пытаемся через неё что-то донести и доказать? Напомню, что Лига наций создавалась именно по результатам Первой мировой войны. Стоит задача сначала победить, а потом построить новую Лигу наций. Наций, воспитанных победителями. Как можно вести переговоры с гитлеровской Германией в 1943 году?

В ООН входит множество наших союзников – давайте с ними дружить на других площадках. На каких? На созданных. Вместо Олимпийских игр – Игры доброй воли, вместо ООН – БРИКС. Я с симпатией и тоской вспоминаю Железный занавес», – подытожил экс-министр.

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