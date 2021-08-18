«Пора воевать на вражеской территории своими ракетами!» – экс-депутат Верховной рады

18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все беды постмайданной Украины заключаются в том, что украинцы «не воспринимают российско-украинскую войну с позиции экзистенциализма» и до сих пор считают русских братьями.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной Рады Иван Заец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая угроза – это российско-украинская война. И тут я вижу такой вызов, что наша власть, значительная часть нашего общества – не воспринимает российско-украинскую войну с позиции экзистенциализма! Понятно же, что Россия начала эту войну не для того, чтобы поставить какое-то марионеточное правительство на Грушевского, а для того, чтобы уничтожить украинскую нацию и украинское государство, и всё подмять под себя, создать Российскую империю и начать реализовывать политику глобального реваншизма. То есть, перекраивание мира под свои варварские лекала! Так вот, если у нас будет понимание этой войны с позиции экзистенциализма, то мы выиграем эту войну, а если мы будем умиротворять агрессора, если мы будем сеять внутри Украины пацифизм, настроения примирения, то проиграем войну», – заявил Заец. «Пока что наша власть не понимает этой природы, и она навязывает такое мнение и нашему обществу. Это же надо до такого додуматься, чтобы на 8-ом году войны почти половина граждан Украины видят в русских братский народ! Вы же понимаете, это же не просто так произошло. Это произошло за счёт того, что у нас нет украиноцентричной гуманитарной политики!», – возмущался экс-депутат.

По его словам, власти должны отказаться от Минских договоренностей и полностью отдаться строительству ракет.

«Мы должны требовать от власти того, что Минские соглашения уже исчерпали себя давным-давно. Они созданы были для того, чтобы остановить расширение российской агрессии на территорию Украины. Сегодня нужно использовать международное право, а не соглашения, которые абсолютно нелегитимны и вообще неизвестно в каком они статусе. Сейчас большая опасность, потому что это турне Меркель – в Москву, а потом на Украину, я думаю, что Меркель будет склонять президента Зеленского к тому, чтобы он согласился на «штайнмайеровскую модель», – предупредил Заец. «Второе, что мы должны требовать от властей – это создание ракетного щита. У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории. В конце концов, нужно же усвоить наши уроки украинские! Мы всегда хвалились, что мы воюем только на своей территории, мы никуда не ходили, ни на какие территории не претендовали. Если враг зашёл на твою территорию, то лучше всего воевать с врагом на его территории, потому что там уже противоречия возникают большие. Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», – резюмировал спикер.

Отметим, экс-депутат Рады Иван Заец известен в прошлом как автор поправки к бывшей украинской Конституции Крыма, согласно которой Основной закон полуострова не мог противоречить украинским актам.