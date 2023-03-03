«Пора воевать по-настоящему» – военный эксперт призвал раз и навсегда отказаться от «жестов доброй воли»

Анатолий Лапин.  
03.03.2023 18:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия имеет силы и средства для проведения на территории Украины успешной операции по разгрому ВСУ, но на это нет политической воли. Вместо этого в прошлом году происходили «жесты доброй воли» по «передислокации» войск, результатом чего стала потеря тысяч жизней как жителей освобожденных и оставленных территорий, так и российских военных.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия имеет силы и средства для проведения на территории Украины успешной операции по разгрому...

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«Цена жестов доброй воли и всех остальных вещей, связанных с оставлением территории, – это огромные жертвы среди мирных людей, поверивших России. Они просто были убиты. Я говорил о том, что эта цена – это тысячи жизней наших солдат, тысячи жизней мирных жителей, которые в зоне боевых действий оказались. Это все – цена этих жестов доброй воли», – отметил он.

«Мы имеем возможность решать задачи путем разгрома системы противовоздушной обороны – для этого существуют соответствующие способы и формы ведения боевых действий, мы готовились к войне с НАТО с подавлением систем ПВО, и дальше – естественно, включение полноценное авиации и всего остального. Мы готовы были и сейчас готовы разбить ВСУ полностью, но на это нет политической воли. Вот – то, что есть сегодня», – заявил Сивков.

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