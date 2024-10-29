«Пора воевать в Донбассе без четкого фронта» – комроты ВСУ

Вадим Москаленко.  
29.10.2024 08:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина проиграет войну лоб в лоб с Россией, что уже показывают события в Донбассе, нужен другой тип ведения боевых действий.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проиграет войну лоб в лоб с Россией, что уже показывают события в Донбассе,...

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Береза спросил, какой может быть сценарий, при котором «Путин согласится начать переговоры», при том, что «у него всё получается, он идёт в наступление, а нам не хватает людей, и преимущество инициативы за ними».

«У нас нет другого пути, кроме как нанести поражение российским войскам. Вот, когда мы уничтожим значительную часть российских войск, тогда Путин будет думать, каким образом притормозить – не отказаться от своих планов относительно уничтожения Украины и украинства как такового… Конца и края этому не видно. Путин чувствует, что мы проламываемся, что мы выбили такую тактику и стратегию, что мы втягиваемся в такие бои, где он нас бьёт. Количеством людей, оружия, количеством российского потенциала в целом.

Наша задача – отойти от этого. Выйти из той ситуации, когда есть полустатичная линия фронта, и украинская откатывается, а российская идёт на неё вперёд. На Курщине, например, другая ситуация. Там нет такого, что мы стоим в своих окопах, а эти окопы штурмуют. Там другой тип войны, и я надеюсь, что на определённом этапе это поймёт всё наше военно-политическое руководство, и мы перестроим свою войну», – ответил Луценко.

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