«Пора восстановить Отечество и поднять флаги СССР по всему СНГ» – Федоров

12.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Ситуацию в Армении, Азербайджане, Киргизии и по всему периметру российских границ можно будет урегулировать лишь объявив о воссоздании Советского Союза.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Федорова, Россия должна через суд добиться отмены так называемых Беловежских соглашений, послуживших началом развалу СССР, и потребовать восстановления союза.

«Восстановить Отечество быстро, через суд, объявить, что это все территории наши. Естественно, власть там должна быть у местного населения, но, тем не менее, в международном плане это территории наши. То есть периметры нашего Отечества. И начать постепенно разруливать там ситуацию. И в Армении, и в Азербайджане, и в Бишкеке. Сейчас, я думаю, что начнется восстание американцев в горах, в Душанбе.

То есть это все будут точки, где семь бед – один ответ. Вводится режим единого Отечества и дальше там наводится порядок. Мгновенно все силы выстраиваются по отношению к Москве, какие бы они не были. Даже, если там 3% для начала – это неважно. И дальше Москва, опираясь на эти силы, начнет восстанавливать там власть и поднимать флаги Советского Союза, как в свое время, после 17-го года поднимались флаги один за другим. Вот так и будут поднимать флаги Советского Союза», – заявил Федоров.