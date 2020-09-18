Пора возвращать на Кубу русские базы – военный эксперт

18.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Москве следует со всей серьёзностью отнестись к рейдам американских стратегических бомбардировщиков в украинском воздушном пространстве к границам РФ, а также совместным украино-натовским учениям.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже никто ничего не скрывает, американцы отрабатывают с территории Украины нанесение ядерных ударов по РФ. Такова реальность. Смотреть на это надо спокойно, но продумывать и, как можно быстрее, реализовывать комплекс мер, которые нейтрализуют риски и угрозы, обозначившиеся в последнее время…

Пока поезд не ушёл, надо возвращаться на Кубу, создавать там полноценную российскую военную базу. И не только центр радиолокационной разведки, который раньше успешно функционировал и держал под колпаком всё Западное полушарие.

Необходима база с новыми «Искандерами», с новыми «Калибрами» в наземном варианте базирования с увеличенной дальностью поражения, такая задача может быть реализована очень быстро. И после выхода США из договора по РСМД нам ничего не мешает нарастить возможности наших наиболее эффективных систем вооружения с точки зрения продления их дальности действия на несколько тысяч километров», – заявил Коротченко.

«Куба – это ключевая точка, где мы будем держать под контролем всё, что происходит. США не понравится – плевать нам на то, что им не понравится. Сегодня надо разговаривать спокойно, вежливо, но очень жёстко. В том числе не на дипломатическом языке, а на языке, который хорошо понимают англосаксы – это возможность того, что в ответ на их длинный «Кольт» они могут из нашего длинного «Кольта» получить пулю между глаз очень быстро и эффективно», – подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, по его словам, для адекватной реакции также необходимо увеличить всю номенклатуру производимой техники в области ВКО, ПВО и ПРО.

«Крым и Юг России нужно прикрывать. Как минимум, пять или шесть комплектов С-400 должны целиком пойти на укрепление воздушной безопасности Крыма. Ближайшей поставкой целевым образом всё это можно сделать.

Кроме того, комплексы «Тор-М2ДТ» – это средство ПВО последнего рубежа с гарантированной стопроцентной вероятностью поражения целей. Это то, что прикрывает наиболее важные объекты, группировки войск, инфраструктурные проекты – такие как Крымский мост, база ЧФ в Севастополе, другие важнейшие объекты на территории Крыма.

«Тор-М2ДТ» и «Тор-М2» должны пойти именно на укрепление наших рубежей. Плюс современные РЛС, с помощью которых мы будем держать под контролем воздушное пространство в радиусе 600-800 километров. То есть, практические меры.

И если американские бомбардировщики, уже не стесняясь, отрабатывают варианты, собственно, нанесения ударов, нам надо понимать, что для США действует только последний аргумент, который заключается в том, что, если ты начал войну, ты будешь уничтожен», – рассказал Игорь Коротченко.