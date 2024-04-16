Пора вправить мозги коррупционерам и бизнесу, чтобы не получилось с мигрантами как в Челябинске – эксперт

Миграционная политика в России была отдана на откуп бизнесу, который решал за счет мигрантов кадровые проблемы, но в итоге это привело к кошмару для всех остальных. Нужно вводить дифференцированный подход к мигрантам, отделяя тех, кто культурно и исторически связан с Россией, от тех, кто просто приезжает зарабатывать.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«События последнего месяца показали, что здесь есть серьёзные пробелы, и что миграционная политика в целом плохо контролируется и коррумпирована. И этим нужно заниматься и на местном уровне, как это делает Аксёнов, и на высшем уровне. И учитывать регионы, из которых едут люди. Потому что – одно дело, когда едут русские из других стран, другое дело – люди, которые с Россией вообще ничем не связаны. Я не буду говорить о таджиках, киргизах, в данном случае – это не столь важно. Должен быть достаточно гибкий дифференцированный подход, в целом мотивирующий людей к переезду», – подчеркнул он.

По словам эксперта, вполне вероятно, что в будущем процесс миграции в Россию усилится, особенно из стран Европы. Однако надо учесть, что за последние десятилетия туда перебрались выходцы из стран Африки и Ближнего Востока.

«Если не налажена будет такая грамотная структурная вдумчивая политика, то там возникнут проблемы, которые потихонечку назревают в той же самой Западной Европе. Чтобы не получилось так, что относительно выгодная для тех или иных бизнесменов, для каких-то направлений политика, вдруг обернётся кошмаром для всех остальных. Как это в Челябинске происходит – там чуть ли не национальные войны местного значения. Всё это не нужно совсем. Это вопрос национальной безопасности, этим надо очень серьёзно и стратегически заниматься», – заключил Ставицкий.