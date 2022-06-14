Пора всем понять, что мы ведём Отечественную войну с Западом за выживание России – Затулин

Спецоперация на Украине является для России отечественной войной.

Об этом депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил сегодня, выступая на «Соловьевских чтениях» в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в большинстве своем понимают, что речь идет об Отечественной войне. Во-первых, потому, что отечественные войны Россия не проигрывает. Отечественная война потому, что в ней решается вопрос выживания Российской Федерации. Запад, который в начале рассматривал ее как часть большой игры по ослаблению потенциального союзника Китая, сейчас под впечатлением затяжек и проволочек пришел к мысли, что он в состоянии нанести России ущерб, несовместимый с жизнью государства.

И речь идет вовсе не об их претензиях к кому-то в Кремле. Это уже не касается Путина. Этот вызов бросили всем нам, всем, кто не желает стоять на коленях. Поэтому никакого выбора у нас нет. У нас билет в один конец – мы должны победить. Потому что если этого не произойдет, вслед за поражением последует развал страны. Надо побеждать любой ценой», – сказал Затулин.