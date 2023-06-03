Украинские террористы идут на преступления, рассчитывая на обмен – а должны бояться смертной казни

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Для предотвращения большинства терактов российское руководство должно снять мораторий на смертную казнь и показать, что у завербованных СБУ убийц нет будущего.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьёв Live» заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, каким образом можно прекратить организованные киевскими нацистами теракты.

«Именно поэтому я выступаю за снятия моратория на смертную казнь. Пока террористы не поймут, что взял в руки гранату, мину, пошёл убивать – будь готов погибнуть. Как только это понимание к ним придёт, то террористическая активность резко снизится», – сказал Рогов.

Он подчеркнул, что сейчас завербованные СБУ террористы знают, что их жизни и здоровью ничего не грозит – напротив, они ожидают безоблачного будущего на Западе.

«Потому что сейчас они понимают – ну, схватят их, задержат. Пройдёт какое-то время, их обменяют, они на той стороне ещё будут героями, получать всякую грантовую поддержку, жить, припеваючи, в какой-нибудь западной стране, и всё у них будет отлично. А так образа будущего у них не будет. Вдруг окажется, что теракт совершил, но уже нет возможности воспользоваться этими плюшками. Ведь не секрет, что за каждый теракт платятся хорошие деньги, это финансируется, по сути, Западом», – добавил общественник.