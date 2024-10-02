Пора выбирать сторону: в Крыму пересмотрят стандарты журналистской работы

Участники II Крымского медиафорума «Журналистика в период специальной военной операции», который пройдет в Институте медиакоммуникаций КФУ, примут резолюцию о необходимости пересмотра стандартов журналистской работы.

Об этом сообщил директор института, журналист Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кардинально изменились представления о журналистской этике, и навязываемые нам на протяжении последних десятилетий представления, что журналист обязан находиться над схваткой, давать две точки зрения и прочее, канули в лету в результате специальной военной операции. Об этом нам Дмитрий Стешин и Александр Коц, наши уже легендарные военкоры, прямым текстом говорят.

И я об этом говорю, слушая рассказы о журналистской этике и об их кодексах. Потому что есть ситуации, когда иначе поступить нельзя, нужно выбирать сторону – и на этой стороне находиться, делать что-то для того, чтобы победить. Но это не единственное изменение, их гигантское количество. Мы их попытаемся сформулировать», – отметил он.