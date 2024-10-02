Пора выбирать сторону: в Крыму пересмотрят стандарты журналистской работы
Участники II Крымского медиафорума «Журналистика в период специальной военной операции», который пройдет в Институте медиакоммуникаций КФУ, примут резолюцию о необходимости пересмотра стандартов журналистской работы.
Об этом сообщил директор института, журналист Александр Мащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Кардинально изменились представления о журналистской этике, и навязываемые нам на протяжении последних десятилетий представления, что журналист обязан находиться над схваткой, давать две точки зрения и прочее, канули в лету в результате специальной военной операции. Об этом нам Дмитрий Стешин и Александр Коц, наши уже легендарные военкоры, прямым текстом говорят.
И я об этом говорю, слушая рассказы о журналистской этике и об их кодексах. Потому что есть ситуации, когда иначе поступить нельзя, нужно выбирать сторону – и на этой стороне находиться, делать что-то для того, чтобы победить. Но это не единственное изменение, их гигантское количество. Мы их попытаемся сформулировать», – отметил он.
Журналист добавил, что в резолюцию войдут рекомендации по изменениям в образовательной сфере.
В частности, эксперты предлагают вернуть в образовательную программу вузов «Историю России», «Мировую историю» и «Политическую географию», как базу для понимания текущих процессов.
Для будущих журналистов Институт медиакоммуникаций КФУ запустил открытый видеокурс лекций по истории российской военной журналистики и открыл «Зал славы крымской журналистики», где студенты на конкретных примерах знакомятся с легендами профессии.
«Среди кандидатов в «Зал славы», которых завтра будем принимать, фотокор газеты «Известия» Павел Трошкин. Он родился в Симферополе, работал военкором на Халхин-Голе, во время Советско-Финской и Великой Отечественной войны, снимал освобождение Крыма. Его судьба перекликается с сегодняшним днем – погиб в 1944 году в бою с бандеровцами, освобождая Западную Украину. Тоже самое происходит прямо сейчас», – подчеркнул Мащенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.