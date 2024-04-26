Пора выбирать: существование нации или сохранение территорий – нацист Мосийчук

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина должна выбрать, чего она хочет – погубить нацию за попытку отбить утраченные территории или пойти на перемирие и восстановиться, отложив этот вопрос.

Об этом в эфире интернет-блога «ПолитЭксперт» заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна выбрать, чего она хочет – погубить нацию за попытку отбить утраченные территории...

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По мнению Мосийчука, выбирать нужно второй вариант, поскольку воевать против 140-миллионной России Украина долго не сможет.

«Вопрос, что важнее – освобождение территорий ценой жизни нации или жизнь нации? Вот вопрос ключевой, на который должен дать ответ каждый украинец. Мы сейчас для себя должны понять – мы находимся в таком периоде, что стоит вопрос о выживании нации и будущего существования

Возможно ли перемирие для восстановления сил, накопления, перезагрузки политической, которая просто перезрела уже, на экономическом восстановлении – в этом мы заинтересованы. Когда говорят, что в заморозке заинтересован Путин, я говорю, ребят, ну их, все-таки, 140 миллионов, а у нас 23 на сегодня, из которых большая половина – это старики, дети, женщины», – скулил нацист.

«Поэтому, мое мнение, – я выступаю категорически за остановку боевых действий. Отдать территории и заключить мир не даст народ – слишком много положено жизней. Но заморозить, перезагрузиться, экономически возродиться, а потом производить, возможно, возврат этих территорий не военным, а политико-дипломатическим путем», – заключил Мосийчук.

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