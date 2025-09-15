Пора выдвигать Киеву ультиматумы по срокам – международник
Украинская верхушка будет до последнего затягивать конфликт и торговаться, если ей предъявлять «ситуацию, сложившуюся на земле». Поэтому Москве нужно ставить Киеву жёсткие условия, ограниченные временными рамками.
Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У украинской партии войны сейчас есть следующая цель: перед тем, как соглашаться на условия России, что-то получить, что-то себе в актив записать. Потому что все равно на эти условия когда-то придется соглашаться. Так зачем соглашаться просто так, если можно еще потопать ножками, посопротивляться и попробовать получить себе что-то еще?
И все эти истории с сопротивлением приводят к потерям в живой силе, в технике, в экономике, потерям буквально в народе. И стоит ли оно того, если исход все равно предрешен?», – сказал Наумов.
«И я думаю, что российская сторона может этому противодействовать следующим образом – если она заявит, что в случае дальнейшего сопротивления объем наших требований увеличится чётко вот на столько.
А если вы сейчас же прекратите сопротивление, то мы вот это требовать не будем. Я думаю, что это может понудить некоторое количество украинских политиков согласиться на то, что сейчас предъявляется.
Потому что я не вижу путей выхода из конфликта на выгодных Украине условиях. Сейчас Украина выбирает наименее плохой вариант для себя. Хороших вариантов не осталось», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: