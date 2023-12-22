Пора выходить из зоны комфорта: политолог объяснил, зачем нужно блокировать YouTube и Википедию

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России давно пора было отказаться от Википедии и YouTube – лишь в таком случае у страны появятся полноценные аналоги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил политолог, автор тг-канала «Геостратег» Андрей Школьников.

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Он считает, что Википедию следует заблокировать в России, поскольку там много откровенно чужеродных вещей.

«Нужно ли жестко запрещать? Скорее всего, да. Потому что добрая часть того, что там пишется на русском языке, на самом деле пишется не у нас, а на Западе, где много русскоязычных, но антироссийски настроенных людей», – сказал Школьников.

При этом журналист заметил, что в России нет полноценного аналога YouTube.

«Когда начинаешь вникать, оказывается, что многие алгоритмы известны еще чуть ли не с конца 80-90-х. Вплоть до того, что они разрабатывались у нас. Если мы будем постоянно ждать, пока у нас что-то нужное появится, оно никогда не появится. Пока в 2014-м году против нас не начали вводить санкции, наше сельское хозяйство даже не пыталось развиваться. А сейчас мы практически автономны. То же самое и в на других направлениях. Если мы не начинаем ограничивать, не начинаем жестко себя ставить в стрессовые условия, мы никогда не выйдем из зоны комфорта», – считает эксперт.

По его мнению, давно нужно было инициировать перемены.

«За два года новый YouTube у нас так и не появился. Хотя попытки были. Даже финансирование было, но куда-то исчезло. Какова вероятность, что за следующие два года что-то появится? Никакой. Нужно ставить задачу в стрессовых условиях. Да, сколько-то недель-месяцев придется потерпеть, пока что-то быстро, на коленке сделанное не начнет работать нормально», – подчеркнул политолог.

При этом он считает, что контент, который долгое время «складировался» на YouTube не особо важен.

«Если мы начнем смотреть по содержанию, то увидим, что абсолютное большинство с точки зрения наполнения бессмысленно и сиюминутно. Все ценное быстро перенесется. Найдутся люди, которые, если их не ограничивать излишними авторскими правами, оттуда скачают, сюда зальют, и будут радостно получать на этом большое количество подписчиков и лайков», – прогнозирует Школьников.