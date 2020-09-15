Пора выпустить всех лидеров Беломайдана, пусть перегрызутся – Шахназаров

15.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Оставляя за решёткой несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико или представителя координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, Александр Лукашенко собственноручно создаёт из них настоящих лидеров и «мучеников», которые будучи на свободе уже давно бы себя дискредитировали.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский кинорежиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня ощущение, что Лукашенко в своём мире, и всё-таки он надеется, что всё как-то образуется и дальше пойдёт по-старому. Но по-старому однозначно не пойдёт. Во-первых, я простой гражданин, вижу всю эту историю с Колесниковой – зачем устраивать эту историю? Весь фокус в том, не из милосердия, а из прагматизма, что чем больше ты держишь лидеров в тюрьме, тем больше ты из них делаешь лидеров. Тем более, лидеры никчёмные. Чем больше они находятся здесь [на свободе], тем больше они себя дискредитируют.

Более того, гораздо выгоднее как можно больше их держать на свободе, потому что они начинают друг с другом соперничать, они начинают бороться за власть, они начинают друг перед другом каждый за своё влияние бороться. Мадуро – не дурак, он не случайно Гуайдо не арестовывает. Потому что если бы он арестовал Гуайдо и держал его в тюрьме, Гуайдо бы выиграл через какое-то время. А так Гуайдо практически полностью себя разоблачил», – рассказал Шахназаров.

«Какой смысл держать Колесникову, того же Бабарико? Лукашенко из них делает потенциальных лидеров оппозиции, которыми они не являются и не могут быть. Видно же, что народ за ними не идёт», – добавил кинорежиссёр.