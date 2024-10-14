Пора выводить войска с Курщины, управление потеряно – Арестович

Украина уже получила все, что могла от вторжения в приграничные районы Курской области. Дальше будут одни проблемы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению, там не надо находиться. Там надо побыть, удержать по максимуму, получить все бонусы, а когда бонусы начнут превращать в неприятности – уйти. Вот сейчас как раз фаза, когда бонусы начали превращаться в неприятности и, по-хорошему, надо уходить. Но я так понимаю, поставлена задача на удержание, а там большие проблемы с нашим левым флангом, да и вообще», – сказал экс-чиновник.

«Сейчас распространяется информация, что расстреляли 9 наших дронщиков. Если дронщики попадают в окружение, можете представить, какой там бардак и потеря управления. Дронщики обычно в глубине 3-5 километров от линии фронта. Если они оказались в окружении, как написано, солдаты думали, что они на своей территории. Это означает полную потерю управления, то есть там, мягко говоря, п…ц на левом фланге. И теперь вопрос, а надо ли удерживать? Мы бонусы взяли, взяли пленных, получили резонанс, получили удержание территорий, прецедент. Посмотрели даже, как российское население реагирует на оккупацию – никак, ни одного случая сопротивления. Много поняли про устройство современной России и теперь можно выходить. Но продолжаем удерживать. Зачем?», – недоумевает Арестович.