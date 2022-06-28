«Пора забыть «беловежскую реальность», где Украина – независимое государство» – Холмогоров

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Новости Украины

В России помимо противоборствующих слоёв населения – заукраинцев и патриотов, есть ура-патриоты и «увы-патриоты». При этом, от последних вреда даже больше, чем от прямых предателей.

Об этом в интервью youtube-каналу «Дайте сказать!» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в работе с населением военная пропаганда могла бы работать эффективнее.

«Давайте вместо пустых обещаний нанести удар по центру принятий решений, лучше пообещаем нанести удар по центру принятия кокаина. Это будет гораздо более эффективно и более понятная угроза. В чем, на мой взгляд, наша проблема. Что наш Генштаб воюет по учебнику «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert». Он не создает инфоповодов», – сказал Холмогоров.

По его словам, сухая информационная подача часто работает раздражителем на вражеские и сомневающиеся элементы.

«У нас есть чистые заукраинцы-пораженцы, у нас есть «увы-патриоты», это, к сожалению, очень большая группа. Есть «ура-патриоты», а есть «увы-патриоты», которые рассказывают: «Да я за Россию, но у нас же все плохо, у нас же все ужасно, мы завтра проиграем». От них на самом деле больше вреда, чем от прямых заукраинцев», – рассказал публицист.

При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство, всё же, стоят на твердых патриотических позициях, однако это не значит, что нет необходимости в информационной доработке.

«Проблема в том, что у нас недостаточно четко сформулированы цели и задачи. Мы все никак не можем отвязаться от этой реальности, возникшей 1991 году, что называется «беловежской реальности», в которой Украина – это некое независимое государство, над которым мы обязаны трястись. В то время как это часть России, в то время как это часть Русского мира, в то время как часть там – просто придавленные русские люди, часть – одураченные русские люди, а они должны быть вместе с Россией», – объяснил Холмогоров.