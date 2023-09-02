«Пора забыть про возвращение территорий» – украинский миллионер

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Даже со всем неядерным арсеналом НАТО украинская армия не сможет вернуть Крым и Донбасс.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева в США миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо выбросить из головы немедленную потребность отобрать территории. Лозунг «Мы выйдем на рубежи 1991 года» – это враньё, популизм. И любой, кто это говорит, – лжец. У нас на это просто сил не хватит, а, самое главное, что мы не должны бомбить собственные города. Я не могу себе представить, каким образом наши войска будут брать Крым. Представим, что у нас куча оружия, дали Ф-16 и всё остальное. Симферополь и Севастополь разрушат ковровыми бомбардировками. Луганск, Донецк, все эти города без разрушений и гибели огромного количества людей взять будет просто невозможно», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что ВСУ должны переходить к глухой обороне, однако киевское руководство не пойдёт на такой шаг.

«Наверное, надо думать о том, чтобы усиливать оборону, а не нападение. А освобождение территорий перенести в политическую плоскость. И сегодня это не выгодно только политикам, потому что им нужны какие-то рубежи», – подытожил миллионер.