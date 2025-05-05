«Пора задуматься о немыслимом». Британский генерал готовится к войне с Россией

Вадим Москаленко.  
05.05.2025 22:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 189
 
Великобритания, Дзен, Русофобия


Из-за высокой вероятности начала войны между странами Европы и Россией, Лондону пора задуматься об увеличении армии и даже мобилизации.

Об этом в эфире канала «Фокус» заявил отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за высокой вероятности начала войны между странами Европы и Россией, Лондону пора задуматься об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Британия всегда гордилась своими солдатами, сержантами и офицерами, которые служили долгие годы. Но сейчас, я думаю, мы переживаем трудные времена. За последние два десятилетия британские Вооруженные силы сильно сократились.

И в то же время мы сталкиваемся с реальной угрозой со стороны возрождающейся России. Да, сейчас она сосредоточена на Украине, но давайте будем честны, если Путин добьется своих целей на Украине, а он не показывает никаких признаков того, что откажется от них, он пойдет дальше. И это приближает реальную возможность войны в Европе с Россией», – сказал Ширрефф.

«Поэтому пришло время укреплять оборону. Пришло время признать необходимость эффективного сдерживания. Единственный способ предотвратить войну – это эффективное сдерживание, а это означает военный потенциал и силу.

Поэтому я считаю, что сейчас самое время подумать о немыслимом, в том числе о том, как мы можем увеличить численность наших вооруженных сил. И поэтому я думаю, что нам нужно рассмотреть вопрос о мобилизации, как бы это ни было неприемлемо», – подытожил генерал.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить