«Пора задуматься о немыслимом». Британский генерал готовится к войне с Россией

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Из-за высокой вероятности начала войны между странами Европы и Россией, Лондону пора задуматься об увеличении армии и даже мобилизации.

Об этом в эфире канала «Фокус» заявил отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Британия всегда гордилась своими солдатами, сержантами и офицерами, которые служили долгие годы. Но сейчас, я думаю, мы переживаем трудные времена. За последние два десятилетия британские Вооруженные силы сильно сократились. И в то же время мы сталкиваемся с реальной угрозой со стороны возрождающейся России. Да, сейчас она сосредоточена на Украине, но давайте будем честны, если Путин добьется своих целей на Украине, а он не показывает никаких признаков того, что откажется от них, он пойдет дальше. И это приближает реальную возможность войны в Европе с Россией», – сказал Ширрефф.