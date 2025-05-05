«Пора задуматься о немыслимом». Британский генерал готовится к войне с Россией
Из-за высокой вероятности начала войны между странами Европы и Россией, Лондону пора задуматься об увеличении армии и даже мобилизации.
Об этом в эфире канала «Фокус» заявил отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Британия всегда гордилась своими солдатами, сержантами и офицерами, которые служили долгие годы. Но сейчас, я думаю, мы переживаем трудные времена. За последние два десятилетия британские Вооруженные силы сильно сократились.
И в то же время мы сталкиваемся с реальной угрозой со стороны возрождающейся России. Да, сейчас она сосредоточена на Украине, но давайте будем честны, если Путин добьется своих целей на Украине, а он не показывает никаких признаков того, что откажется от них, он пойдет дальше. И это приближает реальную возможность войны в Европе с Россией», – сказал Ширрефф.
«Поэтому пришло время укреплять оборону. Пришло время признать необходимость эффективного сдерживания. Единственный способ предотвратить войну – это эффективное сдерживание, а это означает военный потенциал и силу.
Поэтому я считаю, что сейчас самое время подумать о немыслимом, в том числе о том, как мы можем увеличить численность наших вооруженных сил. И поэтому я думаю, что нам нужно рассмотреть вопрос о мобилизации, как бы это ни было неприемлемо», – подытожил генерал.
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