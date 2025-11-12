Пора закрывать российские города лазерными турелями – Товкач

Россия переходит на лазерную систему ПВО, которая единственная может защитить от дронов густонаселённые районы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Крыму есть группы, в том числе и мобильные, которые прикрывают объекты с помощью тяжелого стрелкового оружия. В сторону моря очень много таких огневых постов, которые функционируют на постоянке. Пули улетают в море, и не падают никому на голову. А в городах с пулями есть нюансы.

Много же говорится про лазерное оружие, которое как раз должно поступить на вооружение. Лазер на дистанции километра полтора – это самое эффективное, что сейчас существует. На большой дистанции, там сбивать истребители в стратосфере – это всё бред.

Размещенная на крыше лазерная турель, она может над городами, над жилыми районами спокойно сбивать, повреждать эти дроны. И мы можем не беспокоиться о том, что выпущенный нами снаряд потом куда-то прилетит. Поэтому да, несомненно, в эту сторону надо двигаться», – сказал Товкач.