Пора закрывать российские города лазерными турелями – Товкач
Россия переходит на лазерную систему ПВО, которая единственная может защитить от дронов густонаселённые районы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор ООО «Авиановации» Сергей Товкач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«А мы по-прежнему сбиваем беспилотники дорогими зенитными ракетами, или уже другими способами?», – спросил ведущий.
«В Крыму есть группы, в том числе и мобильные, которые прикрывают объекты с помощью тяжелого стрелкового оружия. В сторону моря очень много таких огневых постов, которые функционируют на постоянке. Пули улетают в море, и не падают никому на голову. А в городах с пулями есть нюансы.
Много же говорится про лазерное оружие, которое как раз должно поступить на вооружение. Лазер на дистанции километра полтора – это самое эффективное, что сейчас существует. На большой дистанции, там сбивать истребители в стратосфере – это всё бред.
Размещенная на крыше лазерная турель, она может над городами, над жилыми районами спокойно сбивать, повреждать эти дроны. И мы можем не беспокоиться о том, что выпущенный нами снаряд потом куда-то прилетит. Поэтому да, несомненно, в эту сторону надо двигаться», – сказал Товкач.
«Ну и плюс у лазера не кончаются патроны, потому что одна из тактик – это перегрузить ПВО, после чего второй волной проскочить, пока перезаряжаются. С лазером так не прокатит, он не перезаряжается.
То, что у нас показывают, в том числе называя отечественным, это традиционно китайские разработки, они присутствуют на рынке, часто даже не переведены на русский.
То есть система называется исконно русским названием, а интерфейс у него на китайском и английском языке. Поэтому закупаем либо готовые, либо собираем из чего-то китайского», – подытожил он.
