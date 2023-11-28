«Пора закрывать школы и больницы»: на Украине готовятся объявлять дефолт

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С нынешней политикой уже в 2024 году Украина столкнётся с необходимостью объявления дефолта.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и омега» заявил и.о. директора Института прикладных систем и технологий, киевский экономист Даниил Монин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, с той политикой, которую мы сейчас ведём, мы двигаемся к дефолту. То есть, это неспособность выполнять свои обязательства по обслуживанию долгов. Дело в том, что в бюджете 2024 года только проценты на обслуживание долгов, которые нам надо выплатить, составляют 420 миллиардов гривен. Чтобы вы понимали, это больше, чем то что на медицину и образование в госбюджете», – сказал Монин.

Чтобы сократить расходы, он призвал сокращать количество социальной инфраструктуры, которая становится не нужной Украине без людей.

«У нас вся инфраструктура была рассчитана на 52 миллиона человек, которые проживали в девяностых годах. А сейчас у нас останется людей 25-30 миллионов, детей вообще катастрофически мало. То есть нужно ли нам такое количество школ, садиков, медицинских учреждений, коммунальных предприятий, и так далее? То есть на местном уровне нужно подходить к этому вопросу», – добавил экономист.