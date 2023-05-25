Пора запретить русский язык даже на улицах – глава львовского Союза офицеров
Киевское руководство должно законодательно запретить украинским гражданам общаться на русском языке в любых публичных местах.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил глава местной организации Союза офицеров Украины Петр Костюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вчера я наблюдал, и где-то неделю назад был ещё один случай. Базар, бабушка лет семидесяти, дочь лет сорока, и внучка лет восьми. Бабушка обращается к продавцу на очень хорошем украинском языке, дочь тоже говорит. А бабушка наклоняется к ребёнку, чтобы не было слышно, и говорит на русском.
То есть, если этот ребёнок вырастет, будет так же, как некоторые наши умники, говорить: «Если бы со мной 30 лет назад разговаривали [на украинском языке], то и я бы разговаривал», – сказал Костюк.
Он подчеркнул, что населению Украины необходимо поголовно запретить общаться в общественных местах на любом языке, кроме украинского.
«Заканчиваем с мягкой украинизацией. Есть закон – пожалуйста, придерживайся. Дома делай что хочешь, разговаривай на любом языке, а в общественных местах – извините», – подытожил украинский офицер.
Спасибо!
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