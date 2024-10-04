«Пора завязывать с Курском»: Луценко требует вывести ВСУ с российский территории

Вторжение ВСУ в Курскую область исчерпало позитивный для Украины эффект. Оно было нужно для того, чтобы президент Владимир Зеленский мог похвастаться на День независимости, но забрало слишком много ресурсов с Донбасса.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший генпрокурор Украины и экс-глава МВД Юрий Луценко, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нашему президенту нравится новый поворот сюжетной линии, и Курск стал таким поворотом. Перед Днем независимости он ему страшно понравился, потому что дал возможность на День независимости выступить в роли победного руководителя ВСУ, который, как подчеркивалось, впервые в истории неядерное государство захватило территорию ядерного государства и продолжает наступать. Я не хочу отбрасывать целесообразность курской офензивы, не раз говорил, что в ней есть ряд плюсов, начиная с обменного фонда, благодаря чему в Украину вернулись наши герои, завершая серьезным влиянием на западные элиты с их «красными линиями». Это было полезно, но было. Потому что даже ближайшие друзья Украины спрашивают, а сколько еще вы собираетесь держать эту тысячу километров российской территории», – сказал политик.

«Не кажется ли вам, что все позитивные результаты этой офензивы уже исчерпаны? Тем более, что туда оттянуто очень много бригад с Донбасса, очень много техники, ПВО, РЭБ, артиллерии, БК и всей другой инфраструктуры. Может быть, уже позитивный результат этой офензивы исчерпан? Может, нужно развернуться лицом к своему? Как говорил генерал Муженко, что любые действия ВСУ на других направлениях, в том числе в глубине России, должны быть вспомогательными для удержания своего», – заявил Луценко.