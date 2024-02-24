Поражен крупнейший меткомбинат России

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Ночью жители российского Липецка услышали мощный взрыв, после чего начался пожар на Новолипецком металлургическом комбинате, который является крупнейшим в стране.

Первым ситуацию в своем тг-канале прокомментировал губернатор области Игорь Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует. По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют… Понимаю, что все взволнованы опубликованными в соцсетях видео и сообщениями. Спецслужбы проверяют информацию о беспилотниках, как и первоисточник видео. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Сейчас похожие новости приходят и из соседних регионов. Все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности», – написал Артамонов.

Уже утром он добавил:

«Сегодня в ноль часов двенадцать минут был получен сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника. Также БПЛА были перехвачены в Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях. Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08. Жертв нет».

Минобороны РФ достаточно скупо прокомментировало ночные события и даже не упомянуло пожар на предприятии.

«В течение прошедшей ночи с 00.20 до 02.00 пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены над территориями Курской (1 БПЛА), Липецкой (2 БПЛА) областей и уничтожен БПЛА над территорией Тульской области», – сообщили в МО РФ.

В свою очередь специализирующий на происшествиях паблик «База», ссылаясь на свои источники, сообщил, что на НЛМК горит открытый склад угля, а удар пришелся по коксохимическому цеху, где находятся холодильные установки.

С утра украинские СМИ начали тиражировать, ссылаясь на якобы свои источники, новость, что удар совместно организовали ГУР МО Украины и СБУ. Учитывая, что все распространившие эту информацию ресурсы давали ее практически слово в слово, можно смело предположить, что имела место рассылка по украинским СМИ со стороны украинских спецслужб.

«Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и тому подобное. Поэтому для Украины это законная цель», – заявил неназванный представитель украинской спецслужбы.

Утверждается, что беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на долгое время.

Стоит в очередной раз обратить внимание, что люди в России, несмотря на запреты, продолжают выкладывать видео прилетов, тем самым облегчая работу противнику.