Поражен ряд энергообъектов: на Украине тотальные отключения света

Россия продолжает отвечать на удары по ее НПЗ атаками по украинской энергетике.

Сегодня ночь ракеты и дроны поразили ряд электростанций на подконтрольной киевскому режиму территории.

«В результате российской массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты обесточено значительное количество потребителей в г. Киев, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях. Для стабилизации ситуации в энергосистеме – в указанных регионах применены аварийные отключения», – сообщает Укрэнерго.

Украина объявила, что выпущено 465 дронов и 32 ракеты различного типа. Признаются «прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падения сбитых (обломки) на 7 локациях».

Массовые отключение света впервые за долгое время зафиксированы в столице. Киевский мэр Виталий Кличко написал, что без свет осталась вся левобережная часть города.

«Походу это и есть блэкаут. Левый берег и частично правый», – пишет из Киева депутат Рады Марьяна Безуглая.

Энергетическая компания олигарха Рината Ахметова информирует, что серьезные повреждения получили ее ТЭС.

Кроме ТЭС, удары наносились по гидроэлектростанциям. На данный момент перекрыто движение через плотины Днепрогэса и Каневской ГЭС. Кроме того, утром украинские мониторы написали, что пять ракет прилетело по Кременчугской ГЭС.

Урон явно серьезный, но полная география ударов и масштаб ущерба будут известны позже.

Украинские ресурсы публикуют обломки дронов с надписями «Za Белгород», «Хохлы, вешайтесь».

Украинцев предупреждают, что следующий удар такого масштаба будет уже на днях, поскольку «снаряженные борты перебрасываются на близкие к Украине аэродромы».

Внимание для столицы и западных областей и реагировать на тревогу надо ВСЕМ. Приоритет России – энергетика и объекты газовой инфраструктуры.