Поражение Эрдогана разворошит гнездо татарских сепаратистов в Крыму – прогноз

Любовь Смирнова.  
16.05.2023 15:52
  (Мск) , Симферополь
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Выборы, Дзен, Крым, Политика, Турция


Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свой пост после второго тура выборов. «Майданные» технологии на турецком политическом поле уже не работают, но обкатываются новые, финансовые.

Такое мнение в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал профессор, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свой пост после второго тура выборов. «Майданные»...

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«Эрдоган – президент, который ориентирован на интересы турецкого народа, и в этом, с точки зрения Вашингтона, его проблемы. А с точки зрения России – это как раз его достоинство, потому что с национально ориентированным президентом всегда можно договориться: это твои интересы, это мои интересы, это наши интересы…

Конечно, Эрдоган – это не наш человек, это турецкий человек, но это – человек, который ориентирован на понятные нам цели и задачи. И любое изменение власти для нас создает некоторые проблемы», – подчеркнул профессор.

Он напомнил, что «слово «майдан» – тюркского происхождения».

«Вот у Александра Григорьевича Лукашенко такую попыточку ему сделали, но не сложилось. Хотя несколько дней было очень и очень тяжело.

Уверяю вас, вот такие люди как Эрдоган, Лукашенко, они очень внимательно учатся в школе. И после первых уроков, а уже и у Эрдогана и у Лукашенко уроки эти были, и у нас, кстати, тоже в России были, мы эти проблемы решать умеем», – добавил эксперт.

По словам Межевича, сейчас проблемный вопрос в том, что туркам ломают финансовую систему, и это уже иная технология, нежели классический «майдан» с «онижедетьми».

Ведущий программы, обозреватель Сергей Веселовский отметил, что благодаря особым отношениям между президентом Путиным и турецким лидером Эрдоганом в Крыму перестали использовать крымских татар, как очаг политической нестабильности. Но со сменой политического курса ситуация наверняка поменяется, что не в интересах Крыма и крымчан.

«Я предполагаю, что с новым президентом, если он появится, вполне могут опять появиться офицеры турецкой разведки, которая будут через имамов, через каких-то подпольных вот этих ребят из разных исламистских опять будоражить наших крымских татар, которые только-только успокоились, когда запрещённый в России меджлис исчез, пропал, и пропали офицеры турецких спецслужб, которые числились у нас директорами и совладельцами совместных крымско- турецких предприятий. Ведь это всё было, и сейчас этого нет, – напомнил Веселовский.

– Попытки устроить «майдан» не получилось, понятно по какой причине. Но ведь всё впереди. Мы же помним Викторию Нуланд, «вашингтонский обком» и прочих замечательных ребят. Они ведь не успокоятся, у них задача «слить» Эрдогана, потому что Эрдоган не послушен ни нам, ни Вашингтону, а это плохо для Америки».

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