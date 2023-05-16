Поражение Эрдогана разворошит гнездо татарских сепаратистов в Крыму – прогноз

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранит свой пост после второго тура выборов. «Майданные» технологии на турецком политическом поле уже не работают, но обкатываются новые, финансовые.

Такое мнение в программе «Политотдел» на канале «Крым 24» высказал профессор, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эрдоган – президент, который ориентирован на интересы турецкого народа, и в этом, с точки зрения Вашингтона, его проблемы. А с точки зрения России – это как раз его достоинство, потому что с национально ориентированным президентом всегда можно договориться: это твои интересы, это мои интересы, это наши интересы… Конечно, Эрдоган – это не наш человек, это турецкий человек, но это – человек, который ориентирован на понятные нам цели и задачи. И любое изменение власти для нас создает некоторые проблемы», – подчеркнул профессор.

Он напомнил, что «слово «майдан» – тюркского происхождения».

«Вот у Александра Григорьевича Лукашенко такую попыточку ему сделали, но не сложилось. Хотя несколько дней было очень и очень тяжело. Уверяю вас, вот такие люди как Эрдоган, Лукашенко, они очень внимательно учатся в школе. И после первых уроков, а уже и у Эрдогана и у Лукашенко уроки эти были, и у нас, кстати, тоже в России были, мы эти проблемы решать умеем», – добавил эксперт.

По словам Межевича, сейчас проблемный вопрос в том, что туркам ломают финансовую систему, и это уже иная технология, нежели классический «майдан» с «онижедетьми».

Ведущий программы, обозреватель Сергей Веселовский отметил, что благодаря особым отношениям между президентом Путиным и турецким лидером Эрдоганом в Крыму перестали использовать крымских татар, как очаг политической нестабильности. Но со сменой политического курса ситуация наверняка поменяется, что не в интересах Крыма и крымчан.

«Я предполагаю, что с новым президентом, если он появится, вполне могут опять появиться офицеры турецкой разведки, которая будут через имамов, через каких-то подпольных вот этих ребят из разных исламистских опять будоражить наших крымских татар, которые только-только успокоились, когда запрещённый в России меджлис исчез, пропал, и пропали офицеры турецких спецслужб, которые числились у нас директорами и совладельцами совместных крымско- турецких предприятий. Ведь это всё было, и сейчас этого нет, – напомнил Веселовский.

– Попытки устроить «майдан» не получилось, понятно по какой причине. Но ведь всё впереди. Мы же помним Викторию Нуланд, «вашингтонский обком» и прочих замечательных ребят. Они ведь не успокоятся, у них задача «слить» Эрдогана, потому что Эрдоган не послушен ни нам, ни Вашингтону, а это плохо для Америки».