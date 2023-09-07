Поражение на Украине чревато для США крупнейшей в их истории геополитической катастрофой

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США не могут бросить Украину, потому что поражение здесь отбросит Штаты на 200 лет назад.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, потеряв Украину, в будущем США лишатся контроля чуть ли не над всей Европой, которая перейдет в зону влияния России и Китая.

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«Бросить Украину, если просчитать второй, третий, четвертый шаг, это означает вернуться для США в эпоху разделенной Европы, разделенной Германии, в эпоху после победы Советского Союза, в основном победы Советского Союза, во Второй мировой войне. Это означает потерять как минимум восточную и южную Европу, потому что она сразу отойдет под сферы влияния, в течение пяти лет, отойдет под сферу влияния России, Китая. Европу вообще можно проиграть, даже Западную Европу. Для США это означало бы геополитическую катастрофу, которой в истории этой молодой страны, а она активна в международных отношениях по большому счету каких-то 200 лет, которой в ее истории еще не было. Поэтому, по сравнению с этим Вьетнам или Афганистан – просто несопоставимые мелочи», – заявил Бортник.