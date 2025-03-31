Поражение Украины выгодно Зеленскому. Оно позволит сбежать в Лондон героем – Дубинский

Владимир Зеленский заинтересован, чтобы Украина проиграла войну.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии, Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский поражение Украины примет, более того, это поражение Украины его устраивает, потому что он сейчас ищет любой способ сохранить лицо, так как он страдает нарциссическим расстройством. Он не может проиграть, он никогда в жизни никому не проигрывал. Вся его история, карьера даже профессионального артиста не связана ни с одним поражением. Будучи комиком, он всегда выигрывал и побеждал, добился небывалых высот. Решив стать президентом, он стал президентом. Решив побороть олигархов, он поборол олигархов.

Он может повесить себе на шею медальку, что он даже победил, не согласился с требованиями Путина. А теперь он еще круче, он еще и Трампа послал, правда? То есть у него все, с точки зрения его взлета, продолжается. А то, что требует от него Россия и Штаты в качестве условий мира, он воспринимает как капитуляцию, а свой уход от власти в рамках этих требований он тоже воспринимает как капитуляцию.

Поэтому смотрите, красивая смерть страны в бою при поддержке Европы позволяет ему не сдаться Путину и Трампу, а значит сражаться до конца и сбежать в Лондон героем. Вот, чего он хочет. То есть военное поражение Украины ему выгодно, поэтому получается самый вот интересный вывод из этого всего, что на сегодня интересы Путина, Зеленского, Фон дер Ляйен, Макрона и Стармера по уничтожению Украины полностью совпадают», – заявил Дубинский.