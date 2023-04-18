«Поражение в глазах всего мира»: Что стоит на кону и что будет означать проигрыш на Украине

Владимир Гладков.  
18.04.2023 08:13
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Вопреки западной пропаганде, Украина стала ловушкой не для России, а для США.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки западной пропаганде, Украина стала ловушкой не для России, а для США. Об этом...

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«Если США сейчас бросят Украину и переключатся на Китай – это даст Китаю новые силы: Россия-то устояла. Раньше любая неудача США, даже военная, не несла такого масштабного удара по репутации.

А если американцы сдадутся на Украине, это станет катастрофическим ударом по их репутации и силе. Потому что мир уже сейчас понимает: Россию-то не удалось сломать.

Именно поэтому так начали упираться все остальные – саудиты, Венгрия, Франция. И ничего с ними не сделаешь. Куда ни ткнёшь – всё больше желающих стоять поперёк Вашингтону.

Если американцы уходят с Украины, то есть, признают капитуляцию. И никакие статьи в «The Washington Post» не решат проблему, что в Пекине, Дели, Анкаре поймут всё правильно: «Акела промахнулся» снова и снова. И на этот раз промахнулся так, что вообще, слабак – его может добивать», – сказала Алкснис.

Она прогнозирует, что Вашингтон будет изо всех сил затягивать украинский конфликт даже в случае ухода Джо Байдена.

«Даже если предположить, что Байдена свергнул, и придёт рациональная администрация – не факт, что они на это пойдут (оставят Украину – прим.) Потому что Америка не может себе позволить дать слабину.

Пока идёт бодание, они могут сохранять иллюзию «Ещё немножко, и мы дожмём русских», и что в долгосрочной перспективе Москве не выстоять против Вашингтона. А если они уходят с Украины, то признают своё поражение в глазах всего мира», – резюмировала обозреватель.

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