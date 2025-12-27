Поражены все киевские станции: украинская столица погружается в мрак и холод

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина подверглась одному из мощнейших за последнее время ракетно-дроновых ударов.

По словам диктатора Владимира Зеленского, всего было около 40 ракет и 500 дронов.

Еще ночью украинские источники начали писать, что Киев был атакован сразу несколькими типами ракет. Приоритетными целями были объекты энергетики. Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что треть столицы осталась без тепла, а в ряде районов на левом берегу отсутствует свет.

«Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область, под ударом оказались и энергетические объекты в других регионах. В результате атаки – обесточено значительное количество потребителей в столице и области, также есть отключенные из-за боевых действий потребители на Черниговщине», – информирует оператор «Укрэнерго».

Мониторинговые каналы сообщают, что удары нанесены практически по всем объектам энергетики в районе Киева.

Зафиксированы попадания в ТЭЦ-6 на северо-востоке столицы и районе аэропорта Жуляны, где традиционно стоят американские системы ПВО «Пэтриот»

«По итогу в районе Киева поражены все ТЭС и ТЭЦ (Включая все три Киевские и Трипольскую). Также несколько важных подстанций (из-за чего, как я понимаю, вновь придется «частично заглушать» украинские АЭС Хмельницкую и Ровенскую)», – описывает ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.

В свою очередь гауляйтер Одесской области Олег Кипер пожаловался, что «в течение суток враг наносил дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесчины».

Для киевского режима ситуацию усугубляет похолодание и, как следствие, необходимость выработки большего количества электроэнергии.

МО РФ сообщило, что удар наносился в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Отмечается, что, кроме энергетики, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса.