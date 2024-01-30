Поразительные аналогии с гитлеровским рейхом: Зеленский стал бесноватым фюрером

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Конфликт между президентом Украины и Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным свидетельствует об агонии киевского режима.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит военкор Дмитрий Стешин.

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Он считает совершенно не имеющим значения, отправят ли Залужного в отставку или нет.

«Важна общая атмосфера приближающегося краха: в переулках правительственного квартала над Крещатиком, отчетливо потянуло берлинской весной 1945 года. В те дни, в Третьем Рейхе, доживающем последние месяцы, тоже происходило много интересного и до боли похожего. Тут и создание Борманом «фольксштурма», что позволило ему добыть человеческого топлива для «тотальной войны» и заслужить одобрение Гитлера. Просто, Гитлер, как и Зеленский, собирался воевать до последнего гражданина Рейха или Бандерштадта. Красиво обозначившись с призывом инвалидов и мальчишек, Борман сразу же, едва почувствовав расположение фюрера, начал отчаянно интриговать. Например, Борман попытался подставить всесильного Генриха Гиммлера, уговорив его возглавить «контрнаступ» в Арденнах, против союзников и в Померании – против Красной Армии. И минувшим летом, тоже кто-то уговорил главу ГУР Буданова (заочно объявленного российским судом в розыск) заняться «контрнаступом» в приазовских степях», – пишет Стешин в «Комсомольской правде».

Он считает, что «кармически биография «кровавого клоуна» совместилась с судьбой предшественника – «кровавого художника».

«Совпадения, конечно же условные, но шаблон общий – цепляющиеся за власть политиканы, под воздействием неодолимых внешних сил, пытаются выторговать себе то ли кусочек жизни, то ли хвостик заканчивающейся власти. Что Гитлер, что Зеленский, считали своих генералов нерешительными трусами и тряпками. Залужный, например, был категорически против «бахмутско-соледарской мясорубки». Зеленский, напротив, считал эту локацию «твердыней, о которой разобьются орды с Востока и покатятся назад». Чтобы подтвердить нерушимость своего мнения, в декабре 2022 года, Зеленский даже посетил Краматорск, где на территории завода, изображающего какое-то соледарское предприятие, провел награждение «захистников». Фактически – еще живых мертвецов, все они остались в развалинах и лесопосадках. Потери ВСУ были чудовищные – 40 тысяч безвозвратных», – продолжает автор.

Журналист напоминает и о провальном летнем «контрнаступе» ВСУ.

«Роль главкома Залужного в этом контрнаступе была чисто техническая – «подай, принеси, вытри стол», а стрелы на картах, стрелы, рассекающие нашу группировку до побережья Азовского моря, рисовал лично Зеленский. Буданов точил карандаши.

В октябре, когда «контрнаступ» сдох окончательно, Залужный с садистским удовольствием заявил в западной прессе о провале наступления. На Банковой случилась массовая истерика, что неудивительно. Заявление Залужного сразу же сказалось на международном положении Украины, держащимся только за счет пиара и перемог. А 90 тысяч потерянных (из них 43 тысячи погибших) в летнем «контрнаступе» украинцев, на Банковой считать никто не стал», – отмечает военкор.

По его словам, не исключено, что погибших пожалел именно Залужный.

«А на фоне тотальной мобилизации и жалость может стать серьезным политическим капиталом. Особенно, на фоне конфликта военных и политиков, поражений и уже бессмысленной тотальной мобилизации. Военные хотят проиграть свою войну достойно, мол, мы были солдатами и выполняли приказы бесноватых…А у бесноватых будущее незавидно. Тот, кто утонет первым, даст возможность пожить еще немного своему заклятому товарищу», – резюмирует Стешин.