Порно-секта из России вместе с отсидевшим гуру попыталась взяться за старое в Черногории

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Члены российской секты «Ашрам Шамбалы» были задержаны в черногорском Жабляке, однако их лидеру Константину Рудневу удалось скрыться с половиной своей «паствы».

По данным черногорских правоохранителей, порногуру перебрался в эту страну практически сразу же после выхода на свободу по отбытии 11-летнего срока в России – в 2021 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Полиция Черногории задержала шестерых гражданок России на территории гостиницы, которая была арендована членами секты «Ашрам Шамбалы» в Жабляке. В ходе обыска у них было обнаружено несколько сотен телефонных карточек, десятки кредитных карт, ноутбуков и мобильных телефонов, а также 70 тысяч евро наличными.

Установлено, что задержанные женщины были зарегистрированы в городе Бар, некоторые из них имели разрешение на работу гигиенистами, одна числилась директором черногорской компании.

Поиски основателя и лидера секты Константина Руднева все еще продолжаются, но следствие полагает, что тот наверняка скрывается в Жабляке или в одном из близлежащих городов, поскольку за последние несколько лет «у него сложились прочные социальные связи с местным населением».

По сведениям издания Pobjeda, гостиница был арендована на длительный срок в начале сентября гражданкой России, вместе с мужем проживающим в Которе. Чтобы «исследовать и наслаждаться красотами севера Черногории». Однако поселившись в Жабляке, сектанты не выходили за территорию гостиницы, и с местными жителями не общались.

«Через несколько дней окна заклеили бумагой, отключили наружное освещение, поменяли замки на бронированных дверях. Это заметили жители Жабляка, которые вскоре услышали необычные звуки, доносящиеся из арендованного здания, что вызвало у них подозрение, что там происходит что-то странное. В последний месяц в здании находилось более двадцати человек, но полиция задержала лишь часть группы», – сообщает издание.

На данный момент следователи не собрали доказательств, на основании которых они могли бы связать членов этой секты с каким-либо преступным деянием. Тем не менее, черногорские правоохранители проверяют, не угрожает ли их пребывание в стране её национальной безопасности, в связи с чем рассматривается возможность их высылки.

Константин Руднев основал свою секту «Ашрам Шамбалы» в 1989 году, объявив себя пришельцем с Сириуса и Вторым Мессией. В своей деятельности он использовал элементы различных восточных культов и единоборств, что позволяло ему привлекать в свои ряды разнообразных любителей эзотерики и йоги, число которых в 90-е годы достигло порядка 20 тысяч человек, а филиалы секты появились в двадцати регионах России и в странах СНГ.

Руднев практиковал полное и безоговорочное подчинение адептов себе, высмеивал традиционные семейные ценности, морил людей голодом, не давал им толком спать, устраивал сексуальные оргии, причем нередко извращенные – как гомосексуальные, так и с участием животных. Провинившиеся подвергались публичным унижениям и истязаниям.

В ходе своих ритуалов сектанты использовали наркотики и прочие одурманивающие вещества. И по сей день пропавшими без вести числятся пятнадцать человек, вовлечённых в секту. Сама организация «Ашрам Шамбалы» была запрещена в России.