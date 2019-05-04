Породистый Вятрович плюётся от «хохла-малоросса» Зеленского

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Образ «хохла-малоросса», который избранный президент Украины Владимир Зеленский демонстрировал на сцене в рамках шоу «95 квартала», оскорбителен для настоящих украинских патриотов, зато вызывает радость у российской публики.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил курирующий фальсификацию истории директор «Украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович, отвечая на вопрос о своём отношении к творчеству нового «гаранта Конституции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К творчеству, так сказать, комика – крайне отрицательно. Потому что одним из элементов его творчества, является, по сути, высмеивание украинства как такового, то есть он создаёт какой-то такой комический, примитивизирующий образ украинца, такого себе хохла-малоросса, каким, на самом деле, его видят именно россияне, и которым он нравится именно россиянам.

К сожалению, и значительная часть украинцев тоже с удовольствием воспринимают этот образ, но это не то, что отвечает на самом деле пониманию того, кем являются украинцы», – возмутился чиновник-фальсификатор.