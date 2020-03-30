30.03.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Медицина, Политика, Украина, Финансы
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«Порох, прости!»: Сразу два министра бегут с корабля Зеленского




Проработавшие всего месяц в новом правительстве Украины министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Подали в отставку-в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец (креатура Рината Ахметова, – ред.), здравоохранения Максимом Степановым (порошенковский экс-губернатор Одесской области, – ред.) и финансов Сергеем Марченко (совладелец «Украинской национальной лотереи», – ред.). Все они… когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях. То есть, скамейка запасных у Зеленского настолько мала, что там даже нет уже, на кого менять провальных министров», – заявила Геращенко.

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«Учитывая последние кадровые предложения Зе (особенно по Степанову), ему уже пора писать на стенах Урядового квартала  – «Порох, прости!»  – язвительно комментирует депутат Алексей Гончаренко.

«Кстати, уход в отставку министра финансов Игоря Уманского это очень, очень плохо. Не потому, что Уманский спец экстра-класса. Потому что если даже такой прожжённый циник как Уманский решил свалить, всё просто паршиво. Значит, дефолт близко», – считает политолог Тарас Березовец.

Экс-депутат Рады Игорь Мосийчук приводит другую версию отставки Уманского – конфликт с премьером Денисом Шмыгалем, который отказался выполнять требование министра по увольнению руководства таможни и налоговой службы. Глава Минфина, якобы, обвинял их в невыполнении плана по поступлениям в госбюджет.

«Не время сейчас для кадровых перестановок — ситуация требует сплочённости и единого фронта борьбы с эпидемией. Украина начинает напоминать Веймарскую республику, где состав правительства менялся раз в несколько месяцев», – отмечает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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