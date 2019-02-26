Порохобот объявил «аморальным» военное усиление России в Крыму

26.02.2019, Киев, Игорь Петров

Штаб Петра Порошенко собрал в Киеве круглый стол с участием так называемых «порохоботов» – различных «говорящих голов» – политологов, блогеров, общественников, ветеранов АТО, которые расхваливали речь украинского президента на недавней Мюнхенской конференции.

В дальнейшем нарезку славословий в адрес Порошенко будут транслировать по телеканалам в предвыборных целях, параллельно накачивая население русофобией.

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Один из выступающих – Юрий Гойда из организации «Институт развития и способствования демократии» – посвятил свою речь военной опасности, которую несет Россия в Донбассе и Крыму.

«Президент привел цифры – 32,5 тыс военных, 88 артиллерийских систем, 52 РСЗО, 113 боевых самолетов, 6 боевых подводных лодок оснащенных ракетными комплексами. Небезосновательны акценты на опасность разворачивания на полуострове ядерных систем. Ситуация аморальна – Крым превратился из цивилизованного мощного рекреационного центра в фактически милитаризованный военный лагерь», – сказал он.

«На границе здравого смысла выступает позиционирование России как мирного государства, которое полностью придерживается своих обязательств. Безоговорочными также являются факты отсутствия на оккупированных территориях местных властей, там присутствует российская оккупационная администрация. Отсутствуют какие-либо повстанцы, присутствуют регулярные вооруженные войска Российской Федерации. Цифра в 496 танков, которые были зафиксированы в феврале 2019 года на территории Донецкой и Луганской областей, значительно превышает количество соответствующего типа вооружения, которое имеет, например, Италия, Франция и Германия», – сокрушается «порохобот».